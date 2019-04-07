Общество

Губернатор обсудил с главой Себежского района вопросы подготовки к памятным мероприятиям в поселке Идрица

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 12 апреля, провел рабочую встречу с главой Себежского района Леонидом Курсенковым, на которой по итогам недавнего организационного комитета «Победа» поднимались наиболее проблемные вопросы подготовки к памятным мероприятиям в поселке Идрица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Напомним, что по инициативе губернатора Идрица включена в план празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. В этом году 12 июля поселок также отметит День Зарождения Знамени Победы и 75-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Леонид Курсенков проинформировал главу региона о подготовке к памятным датам. Документ, рассчитанный на три года, включает комплекс мероприятий по развитию сфер образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и спорта, благоустройству населенного пункта, а также череду праздничных торжеств. В рамках встречи стороны обсудили темы, требующие наиболее оперативного решения, в их числе вопросы дорожного ремонта. Так, Михаил Ведерников получил председателю комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борису Елкину ускорить конкурсные процедуры по обустройству тротуаров поселка и ремонту участков автодорог.

Кроме того, решением губернатора будет сформирован региональный оргкомитет, который возьмет на себя координацию работы по подготовке к памятным датам.

Напомним, что 12 июля 1944 года ряд воинских частей и соединений, участвовавших в операции по овладению крупным железнодорожным узлом «Идрица» и еще тысячью окружающих его населенных пунктов, были представлены к присвоению им Почетного наименования «Идрицкие». 25 июля 1944 года Почетные наименования «Идрицкие» были присвоены еще восьми воинским частям, среди которых числилась и 150-я стрелковая дивизия.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг этого воинского соединения был водружен над Рейхстагом и стал Знаменем Победы — символом полного разгрома фашистской Германии. Факт водружения штурмового флага 150-й ордена Кутузова Идрицкой стрелковой дивизии на здании Рейхстага в Берлине ежегодно отмечается жителями поселка Идрица.