Общество

В Псковской области открылась весенняя охота

В Псковской области открылась весенняя охота. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по природным ресурсам и экологии, весенняя охота осуществляется только на водоплавающую и боровую дичь.

Так, с 13 по 22 апреля можно охотиться в Великолукском, Куньинском, Локнянском, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Пустошкинском, Новосокольническом, Невельском, Пыталовском, Красногородском, Пушкиногорском, Себежском, Усвятском муниципальных районах, с 20 по 29 апреля - в Бежаницком, Гдовском, Дедовическом, Дновском, Новоржевском, Плюсском, Псковском, Стругокрасненском муниципальных районах.

В соответствии с правилами в период весенней охоты запрещается охотиться на вальдшнепа на утренней тяге; с подхода, за исключением охоты на глухаря на току; на гуся на реках, озерах и водохранилищах, а также на расстоянии менее 200 метров от уреза воды Чудско-Псковского водоема и рек Западная Двина, Ловать, Полисть, Шелонь, Великая; на пернатую дичь с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак (островные и континентальные легавые собаки, ретриверы, спаниели) для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи; на самок уток, глухарей, тетеревов; на рябчиков, лысуху, камышницу.

Во время охоты запрещается применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь; применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.

Также запрещено использование любых плавательных средств в период осуществления весенней охоты для преследования, выслеживания, поиска и добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи.

Кроме того, на территории Псковской области охота на гусей разрешается только из укрытий с использованием профилей, чучел, подсадных гусей, манков (за исключением электронных устройств); охота на селезней уток весной разрешается только из укрытий с использованием подсадных уток, чучел, манков (за исключением электронных устройств).

Несоблюдение указанных выше ограничений влечет за собой административную ответственность по пункту 1.2 статьи 8.37 КоАП РФ (лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет).