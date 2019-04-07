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Общество

Весенние субботники проводят единороссы в районах Псковской области

12.04.2019 17:06|ПсковКомментариев: 0

Весенние субботники проводят активисты и сторонники «Единой России» в Псковской области. 12 апреля акции по благоустройству в рамках партийного проекта «Чистая страна» состоялись в трех районных центрах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии. 

Так, сегодня партийцы привели в порядок парк в поселке Бежаницы. «Апрельские субботники давно стали доброй традицией для всех нас. Местное отделение партии «Единая Россия» не остается в стороне от такой общественно полезной практики. Эти мероприятия служат примером для подрастающего поколения, учат их бережному и уважительному отношению к своему дому, поселку, стране», - отметила секретарь Бежаницкого районного отделения Партии Валентина Иванова.

А в городе Пыталово единороссы поддержали инициативу представителей движения «Юнармия» - вместе они убрали мусор и прошлогоднюю листву в Детском парке и на берегу реки Утрои. Также субботник состоялся в поселке Кунья. 

Добавим, что субботники в регионе проходят в рамках всероссийской экологической акции, организованной партийным проектом «Чистая страна». Всего в апреле-мае их планируется провести более 100.

Партпроект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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