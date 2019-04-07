Общество

Областные власти и «Инициатива Псков» договорились о создании мастерских для инвалидов в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 12 апреля, провел рабочую встречу с председателем общественно-полезного союза «Инициатива Псков» (Германия) Клаусом Эберлем. Они обсудили вопросы расширения совместных российско-немецких проектов в социальной сфере, а также новые направления взаимодействия в 2019 — 2020 годах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Открывая встречу, глава региона отметил, что Псковская область давно и плодотворно сотрудничает с «Инициативой Псков», и поблагодарил Клауса Эберля за внимание к региону и поддержку социально значимых проектов, направленных на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

Председатель союза в свою очередь подчеркнул, что за четверть века у обеих сторон возникло уверенное доверие друг к другу. «Это сотрудничество надежно и полезно для нашей общей работы. Его трудно переоценить», — сказал Клаус Эберль и выразил готовность продолжать совместную работу.

В ближайших планах — создание в Великих Луках филиала Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов им. В. П. Шмитца. В настоящее время идет поиск подходящего помещения. Губернатор области предложил руководителю «Инициативы Псков» задействовать часть здания, передаваемого городу ПАО «Транснефть» под молодежный культурно-образовательный центр с детским технопарком «Кванториум». «Это очень интересное предложение», — ответил Клаус Эберль.

Еще один совместный проект — расширение сферы сопровождаемого проживания, направленного на социальную интеграцию людей с ментальными нарушениями и поддержку их семей. По мнению специалистов, развитие этих услуг возможно с помощью создания службы амбулаторного сопровождения на базе государственных организаций и НКО. Михаил Ведерников выразил готовность проработать с застройщиками вопрос приобретения квартир на первых этажах жилых домов для организации компактного сопровождаемого проживания людей с ОВЗ. «Это очень важный для нас проект, который может стать пилотным для других российских регионов», — подчеркнул губернатор.

В продолжение встречи ее участники также обсудили вопросы взаимодействия в рамках фестиваля для людей с инвалидностью «Другое искусство». Глава региона сообщил, что по итогам его рабочей встречи с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой достигнута договоренность о системной финансовой поддержке проекта, в том числе из федерального бюджета.

Общественно-полезный союз «Инициатива Псков» во главе с Клаусом Эберлем сотрудничает с Псковской областью и городом Псковом с 1991 года. За это время немецкий партнер инвестировал более 20 млн евро в псковские социальные учреждения: Центр лечебной педагогики, Производственно-интеграционные мастерские, квартиры сопровождаемого проживания, Псковский детский дом, Псковский приют, Псковский хоспис и другие проекты. Кроме того, «Инициатива Псков» организует обучение и повышение квалификации российских специалистов новым социальным технологиям на базе учреждений в Германии.