Общество

Единственная в Пскове клиника ЭКО будет консультировать бесплатно

«Центр ЭКО» объявил акцию: до конца мая первичные консультации репродуктолога будут бесплатными.

«Уделить чуть больше внимания здоровью, будущему своей семьи, планированию здоровой беременности - такую возможность мы готовы предоставить псковским семьям этой весной, - рассказывает репродуктолог Ольга Толкачева. - Речь идет именно о репродуктологическом бесплатном приеме, в рамках которого со своими пациентами я готова обсудить вопросы бесплодия и причины отсутствия беременности, возможность коррекции консервативными методами или привлечения современных технологий, рассказать, как пройти процедуру ЭКО бесплатно по полису ОМС».

Продолжительность первичной консультации* составляет один час, в нее уже входит УЗИ малого таза, а на прием можно прийти парой. Если уже есть результаты обследования, какие-либо выписки и заключения, то их желательно взять с собой – тогда разговор будет более предметным.

Если нет времени, возможности или желания проходить подготовку к ЭКО в женской консультации, то собрать все анализы можно в «Центр ЭКО» на Михайловской. До 30 июня в сети клиник акция «Полное лабораторное обследование супругов по приказу Минздрава №107н + выписка-заключение для региональной комиссии» за 15 000 рублей**. В 2018 году положительный результат в программах ОМС получили 60% пациентов клиники.

С апреля этого года клиника в Пскове рассматривает возможность быть со своими пациентками на связи от зачатия до родов – в рамках программ ведения беременности после ЭКО. И вообще весна обещает быть очень насыщенной. В апреле пройдет очередная внутрисетевая конференция «Центр ЭКО» с привлечением международных лекторов, а 23 апреля Ольга Толкачева и андролог из московской клиники Максим Колязин проведут для своих пациентов совместный прием, чтобы выработать наиболее эффективную тактику лечения.

Записаться на бесплатную первичную консультацию репродуктолога можно по номеру 8 (8112) 29-60-08, оставить заявку на обратный звонок на сайте.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Лицензия ЛО-60-01-000617 от 14 апреля 2016 г. ООО «Центр ЭКО». *Срок действия акции 01.04.2019-30.05.2019. ** Срок действия акции 15.04.2019-30.06.2019. Об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и бесплатных услугах, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по телефону 8 (8112) 29-60-08