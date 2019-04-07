Общество

Открытый конкурс проектов музыки к Гимну Псковской области продлен до 1 июня

До 1 июня продлен срок проведения открытого конкурса на создание музыкального сопровождения для текста Гимна Псковской области. Такое решение было принято в пятницу, 12 апреля, на заседании Геральдического совета под руководством заместителя губернатора региона Николая Цветкова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева рассказала, что на конкурс представлено порядка 13 заявок. Большая часть участников - профессиональные музыканты, в том числе зарубежные. И именно от участников конкурса поступила просьба о продлении его сроков, чтобы была возможность более качественно проработать материал.

Согласно техническому заданию, музыка гимна должна иметь торжественный, строгий, величественный характер, размеренный маршевый ритм и быть эмоционально яркой. Диапазон и тональность мелодии должны быть удобными для исполнения хоровым коллективом любого уровня.

Основой музыки гимна является текст Гимна Псковской области, указанный в проекте закона Псковской области «О Гимне Псковской области», который принят Псковским областным Собранием депутатов в первом чтении.

Кроме того, в рамках заседания Геральдического совета состоялась презентация эскизов наград Псковской области: нагрудного знака «Почетный гражданин Псковской области», почетный знак и медаль «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава Псковской области». Кроме того, на суд членов совета представлен и ведомственный знак отличия «Почетный наставник Псковской области». По итогам обсуждения каждой из наград принято решение, что участники совета в течение двух недель направят свои предложения по доработке представленных эскизов.

До недавнего времени Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ. Инициатива разработки геральдической символики Псковской области принадлежит губернатору региона Михаилу Ведерникову.