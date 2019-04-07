Общество

Доступность аптек, магазинов и банков на Запсковье проверили в рамках партпроекта «Единая страна - доступная среда»

Доступность аптек, магазинов и банков на Запсковье проверили люди с ограниченными возможностями здоровья. Рейд состоялся 12 апреля в рамках партийного проекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Маршрут общественников пролегал по улицам Текстильной и Труда. «Ни один объект из тех, которые были сегодня на нашем пути, не прошел проверку на доступность. Угол наклона пандуса оказался от 20% и выше при норме 5%. Что касается швеллеров, то они просто не приспособлены для передвижения инвалида-колясочника и даже травмоопасны. К отдельным учреждениям из-за высокого бордюра невозможно подъехать, - прокомментировала региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда», депутат Псковского областного Собрания депутатов Марина Борисенкова. – Мы не случайно провели мероприятие именно сегодня, в День космонавтики. Хочется обратить внимание на то, что мы запускаем в космос ракеты, а здесь, на Земле, не можем обеспечить доступную среду для людей с ограниченными физическими возможностями».

Борисенкова отметила, что решение этой проблемы требует комплексного подхода. По ее словам, по итогам рейда партпроект направит свои замечания и предложения в Управление городского хозяйства администрации Пскова.

Партийный проект «Единой России» «Единая страна – доступная среда», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на поддержку и интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями. В России насчитывается более 12 млн таких граждан, из них около 3,8 млн трудоспособного возраста. Партпроект проводит мониторинг по оценке занятости людей с ОВЗ, для того чтобы выяснить, сколько позиций создано в рамках квотируемых рабочих мест и есть ли неправомерные отказы соискателям данной категории населения. Большое внимание в рамках партпроекта уделяется передвижению людей с ОВЗ: в частности, выявляются нарушения их прав при пользовании железнодорожным транспортом.