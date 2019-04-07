Общество

Пятеро школьников Псковской области отправятся на финал олимпиады «Умники и умницы» в Москву

В пятницу, 12 апреля, в Псковской области прошел региональный этап гуманитарной олимпиады «Умники и умницы». По его итогам в Москву на финальные интеллектуальные состязания отправятся пять школьников региона. Среди них - ученица Псковского таможенно-правового лицея Юлия Егорова, учащаяся Естественно-математического лицея города Пскова Кристина Савина, ученик Локнянской средней общеобразовательной школы Николай Блинов, воспитанник средней общеобразовательной школы № 1 города Острова Антон Костюкевич и ученица Псковского технического лицея Анастасия Торгуд.

Всего этом году в региональном этапе олимпиады «Умники и умницы» приняли участие 19 учащихся 10-ых классов из образовательных организаций Пскова, Бежаницкого, Локнянского, Куньинского, Новоржевского, Островского, Невельского, Пушкиногорского и Себежского районов, прошедших предварительный отбор сначала на школьном, а затем на муниципальном этапах. Тема олимпиады 2019 года была приурочена ко Дню космонавтики и посвящена космосу.

Жюри регионального этапа по традиции возглавил автор и ведущий всероссийской олимпиады, кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений МИД России Юрий Вяземский. Накануне состязания он провел встречи со студентами Псковского государственного университета и школьниками, их родителями и педагогами в лицее № 4.

В ходе визита Юрия Вяземского в регион также состоялась рабочая встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, в ходе которой автор и ведущий олимпиады поблагодарил руководителя области за поддержку всероссийского движения «Умники и умницы» в регионе.

«Это очень значимое для нас направление работы с молодежью, которое стимулирует у школьников тягу к знаниям и к тому же дает прекрасную возможность поступить в один из лучших вузов страны. Талантливая молодежь - будущее нашего региона», - подчеркнул глава Псковской области и выразил готовность поддерживать добрые традиции.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников «Умники и умницы» проходит в Псковской области в 7-й раз при поддержке региональной администрации. Всего в состязании за эти годы приняли участие порядка 150 школьников Псковской области, более 20 из них были участниками игр в Москве. В 2014 году Кирилл Семенов из Локни стал победителем олимпиады и поступил в МГИМО вне конкурса.

Организаторами мероприятия выступают администрация Псковской области, комитет по образованию Псковской области, Псковский государственный университет, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования и Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества.