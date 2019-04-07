Общество

Центр малой авиации может появиться в Великих Луках

Открыть в городе Великие Луки центр малой авиации планирует руководство области. Об этом в интервью агентству «Диалог» заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

Говоря о перспективах развития воздушного сообщения в регионе, губернатор отметил, что «отдельный вопрос — аэропорт в Великих Луках». «Город находится довольно далеко от Пскова, и ему объективно нужно собственное сообщение для нормального развития. Сейчас на всех инстанциях эту тему обозначаем, просчитываем возможные варианты», - рассказала Михаил Ведерников.

По его словам, уже найден потенциальный кандидат на эту роль, проведена оценка сохранившегося имущества авиакомплекса, есть определённые предпроектные решения. «Это непростой проект. Комплекс много лет находился в запустении, нужно финансирование на его восстановление. Но это реальная история не самого отдалённого будущего», - заключил губернатор.