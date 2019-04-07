С июня самолет из Пскова в Сочи будет летать по вторникам и субботам

С 4 июня добавится еще один авиарейс по маршруту «Псков - Сочи» - по вторникам. Об этом в интервью агентству «Диалог» заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
Он сообщил также, что уже открылась продажа билетов на рейс по маршруту «Псков - Сочи». Самолет будет летать по субботам.
«Будем шаг за шагом пробовать новые направления. Интересная тема - входящие и исходящие туристические рейсы для туров выходного дня. Тут хорошим потенциалом обладают Калининградская область и Кавминводы, будем смотреть по итогам работы с Сочи», - отметил глава региона.