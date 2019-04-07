Общество

Под Псковом завершилось учение подразделений спецназа ЗВО

В Псковской области завершилось учение подразделений спецназа ЗВО. Как сообщает телеканал «Звезда», военнослужащим после десантирования преодолели 50-километровый маршрут с выполнением специальных задач в заданных точках в условиях, максимально приближенных к боевым.

Фото: Минобороны РФ / mil.ru

В рамках проверки за зимний период обучения подразделения Псковского спецназа совершили комплексный 50-километровый марш-бросок в сложных климатических условиях.

По замыслу учения, разведывательные группы вертолетами армейской авиации Ми-8АМТШ были доставлены в различные места в радиусе 50 км от точки сбора. Высадка проходила на неподготовленные площадки со сверхмалых высот. Военнослужащим предстояло в кратчайший срок преодолеть маршрут с выполнением не менее 10 специальных задач в заданных точках в условиях, максимально приближенных к боевым.

Особенность марш-броска заключалась в скрытном передвижении по труднопроходимой местности и выполнении всех упражнений и заданий. Все военнослужащие действовали в штатной экипировке и с оружием общим весом до 25 кг. Для совершения марш-броска с решением всех задач отводилось не более суток. Выполнение упражнений контролировали специально назначенные офицеры.

К выполнению задач учения было привлечено более 100 военнослужащих и 10 единиц техники.

Подобные тактико-специальные учения с различными сценариями проводятся регулярно в целях интенсификации боевой подготовки подразделений специального назначения Западного военного округа.