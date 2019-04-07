Общество

Зарегистрировать и освидетельствовать маломерное судно можно через портал госуслуг, напоминают псковичам в ГИМС

Государственная инспекция по маломерным судам напоминает жителям псковского региона, что часть услуг данного подразделения можно получить при помощи единого портала госуслуг.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области, зарегистрироваться и создать личный кабинет в системе «госуслуги» можно прямо дома, после чего подтвердить свои данные в ближайшем многофункциональном центре, действуя по инструкции, находящейся на портале.

Несмотря на то, что все услуги, оказываемые Государственной инспекцией по маломерным судам, требуют личного обращения, данный портал можно использовать для подачи заявления и прилагаемых документов для регистрации, освидетельствования маломерных судов и аттестации судоводителей.

Оплачивая государственную пошлину через портал госуслуг, вы имеете серьезную скидку в 30%. Ваше заявление будет принято, приложенные документы рассмотрены и проверены, вам назначат время прибытия для оказания государственной услуги.

«Уважаемые судоводители и судовладельцы, просим вас при обращении через портал госуслуг для корректной работы и качественного оказания государственных услуг действовать по схеме: заявление и документы - оплата государственной пошлины- прибытие в установленное время для получения государственной услуги.

Для упрощения связи просим в своих данных указывать номер мобильного телефона. Для получения выписки из реестра маломерных судов просьба обращаться в ГИМС того субъекта, в котором зарегистрировано ваше маломерное судно. Данная система отрабатывается, мы просим вас (тех, кто подал заявление на оказание государственной услуги через портал госуслуг) не забывать приходить в назначенное время в подразделение ГИМС с оригиналами документов», - отметили в ГИМС.

Все услуги очные, и через портал госуслуг ГИМС не сможет зарегистрировать, освидетельствовать судно или провести аттестацию на право управления им.

В ведомстве просят прибывать в назначенное время для получения государственной услуги, а для уточнения информации позвонить по телефону 8(8112)794977.