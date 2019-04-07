Общество

Выставка 50 французских фотографов «Курс на Восток» открывается в «Простории»

Выставка французских фотографов «Курс на Восток» откроется сегодня, 13 апреля, в художественной галерее спортивно-развлекательного парка «Простория». Как сообщается в сообществе СРП в соцсети «Вконтакте», на выставке будут представлены работы 50 профессиональных и увлеченных фотографов Франции. В экспозицию войдут портреты, фото художественной натуры, уличная фотография, анималистика и пейзажи, архитектура и городские пейзажи, снимки заброшенных зон.





Организаторы выставки: Игорь Соловьев (псковский фотоклуб «Lis Photo Studio») и президент фотоклуба «IBM Cote d’Azur», секретарь коллектива «Photon» Кристоф Дентингер.



Открытие выставки состоится 13 апреля на втором этаже СРП «Простория». Начало в 16.00.

Экспозиция будет работать до 13 мая.