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Общество

Полицейские обсудили с педагогами Псковского района проблему незаконного оборота наркотиков

13.04.2019 12:00|ПсковКомментариев: 0

В школах Псковского района сотрудники УКОН УМВД обсудили комплекс проблем, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, для профилактики проявлений рискованного поведения в подростково-молодежной среде сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с руководством управления образования Псковского района проведен цикл семинарских занятий с педагогическими коллективами районных образовательных учреждений.

В рамках обсуждения темы организации работы по предупреждению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков среди обучающихся полицейские познакомили собравшихся педагогов с наркоситуацией в регионе. Рассмотрели причины употребления психоактивных веществ, алгоритм действий работников образовательной сферы при выявлении фактов употребления, приобретения и распространения наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними. Стражи порядка поделились также новыми формами и методами взаимодействия с молодежью.

Во время выездов на места сотрудники УКОН УМВД побывали в семи средних общеобразовательных школах Псковского района. В обучающих лекториях приняло участие более ста педагогов. Они получили информационные презентации и материалы, которые в дальнейшем смогут использовать в процессе своей педагогической практики.

Теги: #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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