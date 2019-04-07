Общество

В офисе «Команды 2018» написали «Тотальный диктант» под диктовку Веры Емельяновой

Жители Псковской области присоединились к ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант», которая в субботу, 13 апреля, проходит в целом ряде муниципальных образований региона.

В Пскове участники акции собрались на восьми площадках: Центр науки и спорта «Без предела», средняя общеобразовательная школа № 9 им. А. С. Пушкина, социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С. В. Самойлова, «ППК» — 25-я школа, Клуб T.I.R., проектный офис «Команда 2018», кофейня «Бодрый день», Псковский государственный университет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на площадке проектного офиса «Команда 2018» участники добровольного диктанта текст писали под диктовку первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

Кроме того, по сложившейся традиции текст прочли старейший преподаватель факультета русской филологии и иностранных языков Лариса Костючук, преподаватели Псковского государственного университета Светлана Лукьянова, Вадим Андреев.

Помимо Пскова в этом году в Тотальном диктанте также принимают участие Печоры, Остров, Порхов, Невель, Дедовичи, Великие Луки, Писковичи и Дно.

Чтобы проверить свои знания правил орфографии и пунктуации, не обязательно приходить на специализированную площадку — на официальном портале акции диктант можно написать в режиме онлайн.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

В этом году на территории России площадки открылись более чем в 770 населенных пунктах из 82 регионов. За рубежом к проекту присоединились 340 городов из почти 80 стран. Среди них ОАЭ, Перу и Мьянма, которые приняли участие в акции впервые.