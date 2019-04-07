Общество

Смертность заключенных за пять лет сократилась на 33% - ФСИН

Уровень смертности заключенных от заболеваний за последние пять лет сократился на 33%. Об этом сообщил курирующий тюремную медицину замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Валерий Максименко, пишут «Известия».

Общая смертность снизилась на 30%, сообщил он по итогам Всероссийского совещания руководителей медико-санитарных частей уголовно-исполнительной системы.

«По итогам 2018 года произошло снижение на 11,1% (с 3071 умершего в 2017 году до 2729 в 2018 году), а смертность от заболеваний сократилась на 10% (до 2268 заключенных)», - цитирует Максименко ТАСС. Снизилась смертность от туберкулеза и ВИЧ - на 38,6% и 24,2% соответственно.

Пять лет назад власти провели реформу тюремной медицинской службы, ее выделили в отдельные медчасти при региональных управлениях ФСИН, централизовали закупку лекарств, улучшили больницы.