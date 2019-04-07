Общество

Псковские школьники участвуют в чемпионате по спидкубингу в Москве

Псковские школьники - 11-летний Кирилл Петухов и его 8-летний брат Артем - участвуют в чемпионате по спидкубингу, который 13 и 14 апреля проходит в Москве. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Как сообщила мама мальчиков, Кирилл вот уже полгода просто «болеет» спидкубингом. Зимой он принял участие в чемпионате по сборке кубика Рубика на скорость, который прошел в Пскове, и с тех пор семья стала отслеживать, какие еще подобные чемпионаты пойдут в России. Поближе оказался в Москве. На эти соревнования Кирилл поехал со своим братом, которого буквально заразил спидкубингом.

«Теперь у нас дома просто склад различных кубиков, и оба собирают», - рассказала мама мальчиков.

Как сообщается на сайте мероприятия, CCC Open Moscow 2019 – официальный чемпионат по спидкубингу, организованный самым крупным магазином головоломок в России CCCSTORE.RU и Федерацией спидкубинга.



На него съехались более 400 спидкуберов со всех уголков страны и ближнего зарубежья, которые будут соревноваться в 19 различных дисциплинах, включая сборку классического кубика, сборку одной рукой и даже с закрытыми глазами.



А лучшие из лучших поборются за главные призовой фонд в 200 тыс рублей.