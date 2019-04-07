Общество

За неуплату средств на содержание ребенка псковичка приговорена к исправительным работам

В отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по городу Пскову и Псковскому району УФССП России по Псковской области на исполнении находится исполнительное производство в отношении гражданки М.

Будучи трудоспособной и зная, что обязана ежемесячно выплачивать алименты на содержание собственного несовершеннолетнего сына, она не принимала мер, направленных на исполнение судебного решения. Трудоустроиться не пыталась, помощи своему сыну не оказывала.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, ранее гражданка уже была привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Однако М. продолжила уклоняться от обязанности по уплате алиментов. В то время, как задолженность ее превышала уже 140 тысяч рублей.

В итоге в отношении должницы дознавателем отдела по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по городу Пскову и Псковскому району УФССП России по Псковской области было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В ходе расследования вина подозреваемой была полностью доказана. Уголовное дело по гражданке М. направлено в суд.

Суд, изучив все обстоятельства дела и доводы всех сторон, назначил гражданке наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.