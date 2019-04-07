Общество

В Псковской области с 14 апреля объявлено штормовое предупреждение

В Псковской области объявлено штормовое предупреждение. По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 14 апреля, начиная с юго-западных районов Псковской области, ожидается высокая пожарная опасность 4 класс по региональной шкале.

Всех жителей и гостей Псковской области призывают быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно:

не жечь мусор на своих садовых и дачных участках,

не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких,

не подвергать опасности населенные пункты,

беречь имущество и свое здоровье.

Родителей просят не оставлять без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар. «Обращаем внимание всех, находящихся в это время на отдыхе, на соблюдение правил пожарной безопасности, а именно: быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами», - отметили в ведомстве.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.