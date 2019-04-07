Общество

Федеральный перечень учебников в России будут формировать по новым правилам

Министерство просвещения России подготовило проект приказа, согласно которому будет формироваться федеральный перечень учебников, рекомендованных для школ. Заключения экспертов предлагается выдавать на то или иное пособие сроком на пять лет, говорится в документе, размещенном на портале нормативных правовых актов. Об этом сообщает ТАСС.

«Проект определяет новую структуру федерального перечня учебников, устанавливает новые сроки подачи заявителем (правообладателем) документов о включении учебника в федеральный перечень учебников и порядок их рассмотрения», - говорится в пояснительной записке к проекту приказа. Экспертиза учебников будет носить государственный характер, а организация ее проведения будет возложена на подведомственную Минпросвещения структуру.

Для систематического обновления содержания учебников «с учетом современных достижений науки и технологий, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях» проектом устанавливается срок действия экспертного заключения - пять лет.

Новый порядок формирования описывает требования, предъявляемые к экспертам, привлекаемым к проведению экспертизы учебника, а также их права и обязанности. Для повышения ответственности экспертов на обороте титульного листа учебника издатель будет обязан указать имена и фамилии экспертов и реквизиты приказа о включении учебника в федеральный перечень учебников.

«Указанные изменения позволят придать экспертизе государственный характер, повысить уровень ответственности экспертов и объективности выводов, существенно снизив риски попадания некачественных учебников в федеральный перечень», - считают в Минпросвещения.

Федеральный перечень учебников (ФПУ) включает издания, рекомендуемые к использованию при обучении. В конце 2018 года министр просвещения РФ Ольга Васильева утвердила новый федеральный перечень учебников. Список был сокращен с 1370 до 863 наименований. В новый перечень вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу и получили положительные заключения экспертов, в числе которых заслуженные учителя, лауреаты педагогических конкурсов, научные сотрудники, а также эксперты Российской академии образования.