Общество

Субботник прошел у Порховской крепости в рамках партпроекта «Чистая страна»

Субботник провели у Порховской крепости «единороссы» совместно с волонтерами в рамках партийного проекта «Чистая страна». Об этом сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» региональный координатор партпроекта, депутат областного Собрания Геннадий Григорьев. По его словам, территория у крепости заметно преобразилась.

«Субботник - это не только уборка территории, но и хорошее настроение, позитивные эмоции, объединяющее мероприятие. Множество людей в едином порыве делают мир чище. Мы воспитываем в себе и детях понимание, что если хотим жить на красивой и комфортной территории, то нужно уметь не только здесь жить, но и убирать, самому создавать комфорт вокруг, быть ответственным, - подчеркнул Геннадий Григорьев. - Участие в субботнике - хороший повод гордиться собой и своими земляками. Чистота родного края - в наших руках».



Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, субботники в Псковской области проходят в рамках всероссийской экологической акции, организованной партийным проектом «Чистая страна». Всего в апреле-мае их планируется провести более 100.





Партпроект «Чистая страна» объединяет усилия партии, органов власти, профессиональных экологов, общественников, экоактивистов, волонтеров для решения экологических проблем, ликвидации несанкционированных свалок, обеспечения граждан качественной питьевой водой, снижения уровня загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий. Актив партпроекта проводит системные мониторинги по соблюдению требований экологического законодательства, а также осуществляет партийный контроль за ходом реализации национального проекта «Экология». Пристальное внимание уделено реализации реформы ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов на территории России.

