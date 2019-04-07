Общество

Почти 100 кг продуктов и товаров для приюта «Зоозащита» собрали псковичи в рамках благотворительного марафона «Доброго Пскова» в «Империале»

Порядка 100 кг продуктов, хозтоваров и товаров для приюта «Зоозащита» собрано участниками акции благотворительного марафона «Доброго Пскова» и ТС «Пчелка» (гипермаркет «Империал») «Купил - отдал Добрую Авоську».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции, на сегодняшний день, с начала 2019 года с помощью неравнодушным горожан передано в социально-ориентированные некоммерческие организации и сообщества Псковской области уже 930 килограмм продукции по акции «Добрая Авоська».

«Авоськи» в этом году уже получали:

ПОООМС Дети Наше будущее

Детский фонд

АНО Реабилитационный центр Ручей

Пища для жизни

Моя мама SOS

ПРС Поколение

ПРОО Зоозащита

Сообщество «Наше будущее» (М. Матвеева)

Добавим, что наборы с продуктами, хозтоварами и наборами для животных адресованы малоимущим семьям, больным и одиноким людям, лицам без определенного места жительства, приюту для бездомных животных. Эти наборы выложены рядом с отделом выпечки и хлебобулочных изделий Торговой сети «Пчелка» («Империал»). Благотворителям-покупателям останется взять и оплатить этот пакет на кассе и оставить в специальной корзине с символикой акции «Купил-Отдал» в закассовой зоне.

Стоимость пакета фиксированная - 300 рублей, в нее также заложена скидка от постоянных партнеров этой акции - торговой сети «Пчелка».