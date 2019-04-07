Общество

В Пскове состоялась встреча «Российского движения школьников»

В проектном офисе «Команда 2018» состоялась встреча местного актива «Российского движения школьников». В рамках беседы и тренинга обсудили вопросы системы мотивации школьников, корпоративный университет РДШ, поговорили про лидерство и благодаря проекту «Наставник» познакомились ближе друг с другом, сообщается в официальной группе «Команда 2018» в соцсетях.

Также на встрече добровольцам, которые еще не вступили в движение, рассказывали почему все же стоит присоединиться к РДШ. Одно из преимуществ движения — это возможность пройти курсы на официальном сайте и получить баллы, которые могут помочь при поступлении в университет.