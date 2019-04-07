Общество

Запрет гей-парада в Острове обжалован в ЕСПЧ

Запреты на проведение гей-парада и двух ЛГБТ-пикетов в Псковской области обжалованы в ЕСПЧ, сообщил лидер движения «Московский гей-прайд» Николай Алексеев. «Запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-пикетов, планировавшихся в городе Остров Псковской области в мае-июне 2018 года, обжалованы в Европейском суде по правам человека»,— написал он в Twitter.

Как сообщает «Коммерсатъ», верховный суд России отклонил кассационную жалобу по делу 22 января 2019 года. «Остров стал 207-м городом, запреты публичных ЛГБТ-акций в которых оспорены в Страсбургском суде. Всего же на сегодняшний день кампания за свободу собраний для ЛГБТ-людей охватывает 350 городов России в 81 из 85 субъектов РФ»,— заявил Алексеев.

Ранее лидер российского движения сексменьшинств Николай Алексеев объявил, что ЛГБТ-активисты оспорили в ЕСПЧ запреты гей-парадов в 118 городах. Напомним, Алексеев добивается проведения пикетов по всей территории страны, называя свою инициативу «беспрецедентной кампанией в мировой истории». В ноябре ЕСПЧ вновь пришел к выводу, что в России незаконно запрещают проведение гей-парадов и призвал власти страны устранить нарушения.