Общество

Экскурсия в Пушкинские Горы прошла для псковских подростков

В рамках проекта «Путешествие к истокам» ПОООМС «Дети – наше будущее» и сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области организовали экскурсию для подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних в уникальный Государственный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина в Пушкинских Горах, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОООМС «Дети- наше будущее».

Дети побывали в родовом имении матери поэта Александра Сергеевича Пушкина в Михайловском: посетили господский дом, Домик няни и Кухню-людскую. За время нахождения здесь знаменитым поэтом было создано большое количество произведений. Автор полюбил всей душой русскую природу, приобщился к истории своей родины.

Великий поэт не раз приезжал сюда в поиске вдохновения. Ребята с удовольствием погуляли по парку усадьбы, насладились прекрасным пейзажем и гармонией природы. Воздух Михайловского буквально пропитан поэзией: под впечатлением от экскурсии дети наперебой читали друг другу стихи.

Совсем рядом с усадьбой Михайловское находятся владения друзей Пушкина семьи Осиповых-Вульф — усадьба Тригорское. «Приют сияньем муз одетый», как писал про него поэт, стал для него вторым домом в годы его ссылки в Михайловском. Дети посетили и эту усадьбу, узнали много фактов о жизни и творчестве поэта.

Подобные мероприятия проводятся с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений подростков, вовлечения их в организованные формы досуга, а также формирования нравственно-патриотического и эстетического воспитания.