Общество

В Великих Луках высадили березовую аллею, посвященную подвигу бойцов 6 роты

В Великих Луках возле мемориального воинского захоронения была высажена березовая аллея, посвященная подвигу бойцов 6 роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сообщается в соцсетях «Союза десантников Великие Луки».

На аллее было высажено 84 саженца березы, которые были освящены представителем Великолукской епархии, руководителем Миссионерского отдела иереем Дмитрием Ласкиным. Число берез выбрано не случайно, именно 84 десантника 6-й роты 1 марта 2000 года погибли в бою у высоты 776 во время второй чеченской войны.

Закладка аллеи пройдет в три этапа. На первом этапе, в преддверии акции «Георгиевская ленточка» были высажены деревья памяти Псковских десантников 6-й парашютно-десантной роты. Второй этап — это открытие памятной доски, на которой будет указано, кому посвящена аллея. А на последнем этапе в конце будет установлен памятник 6-й роте.

В посадке аллеи приняли участие ветераны Афганистана и Чеченских войн, представители КСЕ «Отечество-Псковская Область», представители ВГОО «Союз Десантников», воспитанники клуба допризывной подготовки «Маргелов», заместитель главы города Николай Андросович, почетный гражданин города, председатель городского совета ветеранов Валентин Афанасьев , представитель администрации Николай Шмоткин, директор 13-й школы Елена Чернозубова, военно-патриотический отряд СОШ №2 «Юнармеец». Свой неоценимый вклад в это доброе дело внесли самые маленькие участники и лица с ограниченными возможностями.

Каждый, кто принимал участие в этой акции, смог с помощью своего труда, выразить благодарность защитникам Родины. Организаторы считают, что очень важно привлекать к акциям и детей, ведь именно будущее поколение должно бережно сохранить память и чтить вклад героев, отдавших свою жизнь за мир и чистое небо над головой.

«Подобные акции, производят неизгладимое впечатление на подрастающее поколение, учат детей бережно относиться к окружающей среде и быть благодарными людям, которые отдали свою жизнь, за возможность расти и развиваться, жить и любить в мирное время», - пишут организаторы.

ВГОО «Союз Десантников» города Великие Луки благодарит, за поддержку, Великолукскую епархию, администрацию города и Великолукское лесничество и всем, кто принимал участие в данной акции.