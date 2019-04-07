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Про святых и праведников, пастухов и мельников — опубликована программа майских праздничных событий в музее-заповеднике «Михайловское»

Уже сейчас запланировать поездку в Святогорье на майские праздники советуют псковичам и гостям региона в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в период с 1 по 12 мая здесь будет много интересного.

Так, все желающие смогут стать участниками значительно обновленной фольклорной программы «Светлый праздник весны». В ее основу легли пасхальные обряды и традиции, бытовавшие, в том числе и в пушкинское время, на Псковщине. Гости музея услышат подлинные напевы: песни валымщиков (то есть людей, которые обходят дворы с поздравлениями и в ожидании ответных подношений), церковные тропари Пасхальной недели, инструментальные наигрыши и многое другое. Программу будут проводить с 1 по 5 мая включительно.

Еще один фольклорное действо — «Ягорий-свет», праздник первого выгона скота и запуск водяной мельницы. Этой весной в первый раз его устроят 9 мая, а затем для всех желающих будут повторять ежедневно, вплоть до 12-го. Обе фольклорные программы развернутся в «Музее-мельнице» в деревне Бугрово.

Почитателей классической музыки в заповеднике в эти дни ждут на нескольких концертах. Так, дважды, 3 и 4 мая, в музее повторят программу «Весна, весна, пора любви…» с участием московских музыкантов Александры Сафоновой (сопрано) и Владимира Иванова-Ракиевского (фортепиано). Концерты пройдут в мемориальной усадьбе «Тригорское».

Другую литературно-музыкальную программу — «О святых и праведниках» — в «Михайловском» готовят совместно с Концертным ансамблем Псково-Печерского монастыря и проведут в Георгиевском храме на городище Воронич в Тригорском 5 мая. Дадут в музее и традиционный концерт ко Дню Победы — «Венок немеркнущей славы». Он состоится 8 мая и при хорошей погоде пройдёт на открытом пространстве, на площади перед Научно-культурным центром музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), или в дождь — в самом НКЦ.

Ну и, разумеется, гостей ждут во всех музеях-усадьбах Пушкинского Заповедника, на основных и дополнительных, тематических экскурсиях.

С полной программой событий в майские праздничные и выходные дни, с указанием времени из проведения и другими подробностями, можно познакомиться на официальном сайте музея. В «Михайловском» убедительно просят гостей по возможности заранее сообщать о своем желании посетить то или иное мероприятие. Музеи-усадьбы заповедника невелики, и на один концерт/сеанс фольклорной программы одновременно могут принять не более 40 человек.