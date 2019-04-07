Общество

Псковская библиотека приглашает на вечер фламенко

19 апреля Центральная городская библиотека приглашает на вечер фламенко с участием гитариста Хорхе Арена из Мадрида, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки.

Хорхе родился в Мадриде, учился в Тартусском университе на отделении славянской филологии. Сейчас живет и работает в Таллине. Часто выступает с сольной программой в библиотеках Таллина и других городов.

«Для испанцев фламенко – более обширное понятие, чем просто музыка. Это целое мировоззрение, отношение к жизни, причем окрашенное сильными эмоциями и душевными переживаниями», - говорит Хорхе

Организаторы утверждают, что трудно остаться равнодушным к этому искусству: «Помимо необыкновенной красоты, которая завораживает зрителя и слушателя, фламенко подкупает внутренней глубиной, подлинным драматизмом, первобытной искренностью эмоций. Влюбившись во фламенко, остаешься его поклонником навсегда».

Начало в 19 часов.

Адрес: улица Конная, дом 6, библиотека.