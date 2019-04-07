Общество

Иван Цецерский поблагодарил работников УМВД за оздоровление криминогенной обстановки

В УМВД России по городу Пскову подвели итоги работы за первый квартал текущего года. В совещании приняли участие начальник УМВД Сергей Сурин, заместитель начальника УМВД Игорь Сподынюк, глава города Пскова Иван Цецерский, председатель комитета по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова Владимир Воробьев, прокурор города Пскова Александр Григорьев, руководители подразделений городской полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в общественный совет при УМВД России по городу Пскову.

Слова благодарности в адрес сотрудников управления прозвучали от главы города Пскова Ивана Цецерского и председателя комитета по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Пскова Владимира Воробьева. За высокие показатели в служебной деятельности ряд сотрудников был поощрен благодарственными письмами администрации города Пскова.

Сергей Сурин вручил наиболее отличившимся в работе стражам порядка Почетные грамоты, а также погоны сотрудникам в связи с присвоением им очередных специальных званий.

Затем заместитель начальника УМВД России по городу Пскову Игорь Владимирович Сподынюк выступил с докладом о результатах оперативно-служебной деятельности в истекшем периоде. Он отметил, что результатом целенаправленной оперативной и профилактической работы стало оздоровление криминогенной обстановки в целом. Обеспечены безопасность и надлежащий общественный порядок в период проведения в областном центре более ста общественно-политических, спортивных, культурно-зрелищных и религиозных мероприятий. Не допущено проявлений экстремизма, национализма и террористических актов.

В ходе работы оперативного совещания намечены меры по дальнейшему совершенствованию служебной деятельности органов внутренних дел. Особое внимание было уделено вопросам подготовки к обеспечению общественного порядка в период проведения Ганзейских дней в Пскове.