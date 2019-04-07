Общество

Открылась персональная выставка преподавателя колледжа Ольги Устиновой

Персональная выставка преподавателя Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Ольги Устиновой «Весна прекрасна! Зелена, светла, красива и добра!» открыта в администрации Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

На выставке представлены 17 живописных работ, написанных маслом за последние три года.

«В основном это городские пейзажи, на которых отражен наш древний город Псков. Общее настроение выставки – легкое очарование весны. Кажется, что мы уже не раз видели эти башни и храмы, но весной и летом они, утопая в зелени, кажутся нам наряднее и еще красивее», рассказала автор.

По словам специалистов, легкая манера письма, характерная для Ольги Устиновой, передает особую световоздушность среды, которая отражена в самом названии выставки.

Напомним, что Ольга Викторовна Устинова – родилась в Острове Псковской области. Закончила Псковский колледж культуры и искусства по специализации «Декоративно-прикладное творчество» и Новгородский государственный университет им.Ярослава Мудрого по специальности «Дизайн».

Работает в различных техниках живописи, графики, графического дизайна. Ольга Викторовна - участник многих межрегиональных и международных выставок, проходивших в Москве, Новгороде, Пскове, международных пленэров в Латвии. С 2006 года работает преподавателем Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Ее работы широко представлены в частных коллекциях, как в России, так и за рубежом.