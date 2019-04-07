Общество

Студенты колледжа искусств принимают участие в международном конкурсе

Студенты специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова принимают участие в международном конкурсе, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Лилия Ильина, студентка 2 курса и Ольга Зинина, абитуриентка колледжа, выпускница художественного отделения областной школы для одаренных детей «Камертон», участвуют в международном творческом конкурсе «Неделя творцов европейского наследия».

Конкурс проводится Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия им. Д.С, Лихачева. На конкурс представлены работы, в которых творчески описываются объекты духовного и культурного наследия Псковщины.

Ознакомиться с работами, поддержать наших участниц и проголосовать можно по ссылке.

Голосование продлится до 17 апреля 12.00 по Московскому времени.