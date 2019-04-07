Общество

В Псковском филиале академии ФСИН стартует акция «Живая история»

С 15 по 26 апреля в образовательных организациях ФСИН России с целью привития уважения к истории нашей страны и ее героям, популяризации духовно-нравственных ценностей проходит акция «Живая история».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, в эти дни в Псковском филиале Академии ФСИН России состоятся встречи обучающихся с ветеранами, пройдут уроки мужества с воспитанниками Детской деревни SOS-Псков и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также уроки памяти в псковских школах и занятия по строевой подготовке с юнармейцами. Курсанты и студенты приведут в порядок братские захоронения времен Великой Отечественной войны, навестят Тамару Старовойт – вдову ветерана УИС.

В вузе пройдет конкурс чтецов и исполнителей военной песни, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, а также научные мероприятия в рамках акции «Живая история».

«Живая история – это связь поколений, без которой не может быть будущего, поэтому считаем очень важным участие в акции Федеральной службы исполнения наказаний ветеранов, преподавателей, курсантов, студентов и школьников, представителей общественности, словом, всех, кому небезразлична история Отечества и своего края. Давайте вместе делать «живую историю», – сказал врио начальника Псковского филиала Академии ФСИН России Владислав Белов.