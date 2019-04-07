Общество

После вмешательства прокуратуры сироту обеспечили жильем в Пскове

Прокуратура города Пскова провела проверку по обращению местной жительницы, имеющей статус лица из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, о нарушении ее жилищных прав.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация города Пскова не обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением, в результате чего она вынуждена была длительное время проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В этой связи прокурор города обратился в суд с иском к администрации города Пскова об обязании обеспечить сироту благоустроенным жильем.

Требования прокурора судом удовлетворены, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности.

В настоящее время решение суда исполнено, сирота обеспечена благоустроенной квартирой в городе Пскове.