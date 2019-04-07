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Общество

Генеральная прокуратура организует международный конкурс антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

15.04.2019 10:00|ПсковКомментариев: 0

В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Об этом сообщается на сайте псковской прокуратуры.

Соорганизаторами этого конкурса являются компетентные органы государств – участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции и БРИКС.

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября на официальном сайте конкурса в двух номинациях – социальный плакат и социальный видеоролик. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса.

Теги: #прокуратура #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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