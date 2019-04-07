Общество

Глава Пскова принял участие в уборке берега реки Великой

Глава Пскова Иван Цецерский принял участие в уборке берега реки Великой. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

«Выходной провели с небольшой пользой для города. 11 человек за два часа, на небольшой территории берега реки Великая за "Акваполисом" собрали 50 (!) мешков мусора», - рассказал глава города. По его словам, «берег реки захламлен прилично. Вдобавок, разбито много бутылок». «Если бы рыбаки и отдыхающие собирали мусор в пакеты и относили в дворовой контейнер, то было бы чисто, ведь место для отдыха хорошее», - заметил Иван Цецерский.

За оставшиеся две недели месячника по уборке города, по его словам, будет наведен порядок во многих общественных местах, «но, нужно учиться поддерживать чистоту всем вместе».