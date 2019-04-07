Общество

В Великих Луках проходит акция «Чистый берег»

В Великих Луках проходит акция «Чистый берег». 14 апреля инициативная группа волонтерского отряда Великолукской академии физической культуры и спорта «На старте», вооружившись перчатками и мешками для мусора, вышла на уборку прибрежной зоны реки Ловать в центре города Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей волонтеры, после окончания зимнего сезона на территории скопилось большое количество бытового мусора: пластиковые бутылки, пластиковые стаканы, разбитые бутылки, пакеты, пробки, пузырьки.





Участники мероприятия тщательно убирали территорию от центрального моста до плотины. Было собрано шесть строительных мешков по пятьдесят литров.