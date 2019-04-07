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Общество

Псковская кадастровая палата: Как оформить право собственности на машино-место

15.04.2019 21:10|ПсковКомментариев: 0

С 1 января 2017 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, по которым машино-места стали самостоятельными объектами недвижимости, то есть появилась возможность оформить их в собственность, а значит можно продавать, подарить, заложить, сдать в аренду.

Машино-место — это предназначенная исключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией, например, стеной, перегородкой и границы которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке. Границы машино-мест, которые не ограничены строительной или иной ограждающей конструкцией, должны быть обозначены разметкой, например краской или наклейками.

Стоит отметить, что машино-место, как объект недвижимости признается таковым исключительно в том случае, если является частью здания или сооружения и имеет границы, описанные на основании законодательства о кадастровом учете. Организованная «дворовая парковка» или места на отдельно стоящих огороженных автостоянках, к указанному объекту недвижимости не относятся. Это означает, что относящийся к придомовой территории многоквартирного дома участок земли или асфальта, на котором жильцы паркуют свои автомобили, купить будет нельзя.

Данные о каждом новом машино-месте подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и его учет проводится одновременно с государственным кадастровым учетом здания, частью которого оно является. Следовательно, технический план, необходимый для внесения сведений в ЕГРН, должен изначально содержать информацию обо всех машино-местах. Таким образом каждое машино-место получит свой кадастровый номер.

Кроме того, площадь машино-мест должна соответствовать предельно допустимым размерам (минимальные - 5,3 x 2,5 м, максимальные - 6,2 x 3,6 м).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в кадастровой палате города Пскова, заявление о постановке машино-места на кадастровый учет и регистрацию прав собственности можно подать в ближайшем офисе МФЦ или на официальном сайте Росреестра. К заявлению необходимо приложить правоустанавливающий документ (договор участия в долевом строительстве, акт приема-передачи) и технический план объекта (в случае, если машино-место не поставлено на кадастровый учет).

Таким образом, законодательство, позволяет гражданам оформлять в собственность машино-места и полноправно распоряжаться ими. Данная мера, безусловно направлена и на создание нового объекта для налогообложения граждан и организаций.

Теги: #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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