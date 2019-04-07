Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Ключевые темы, которые сегодня обсудят ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова: 25-летие Псковского областного Собрания, конфликт ООО «АСПО» и ООО «Экопром» (регионального оператора по обращению с ТКО), а также новость о предстоящем создании интерактивного исторического парка «Россия - моя история» на месте заброшенного стадиона «Электрон».

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.