Общество

Финал конкурса «Лидер года» состоится 18 апреля в Пскове

Участники регионального кадрового проекта «Лидер года» готовятся к заключительному этапу - финалу конкурса, который состоится в четверг, 18 апреля, в 19.00 в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. Бесплатные билеты на мероприятие можно получить в кассе театра, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Десяти сильнейшим конкурсантам предстоит защитить свои проекты в формате ТED-конференции. По итогам испытания эксперты и члены жюри выберут 5 победителей, которые смогут пройти стажировку в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организаторы финального мероприятия предусмотрели для зрителей и развлекательную программу. В холле театра гостей будет встречать группа Drum&Jazz, а на сцене выступит певица Murana.

«Конкурс "Лидер года" - это уникальная практика по формированию резерва управленческих кадров в регионе, поэтому дальнейшую работу мы будем вести не только с победителями, но и со всеми участниками конкурса», - рассказала первый заместитель начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Алена Трунова.

Она добавила, что проекты, не прошедшие в финал, будут доработаны и запущены в реализацию. Для каждого участника конкурса будет определен наставник из числа лидеров госуправления и бизнеса, ответственный за достижение показателей проектов. «Важно, что все инициативы участников будут способствовать реализации принятых национальных проектов. Стоит также отметить, что написание проектов участниками - не главная цель конкурса. Перед организаторами стоит задача определить компетенции молодых лидеров, умение систематизировать информацию, прогнозировать риски и правильно планировать выполнение поставленных задач», - подчеркнула Алена Трунова.

Напомним, по итогам заявочной кампании на конкурс поступило 308 анкет. В результате отборочных мероприятий 33 человека были допущены к предзащите проектов, в ходе которой в финал вышли 10 человек.

Конкурс «Лидер года» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Цель проекта - найти профессионалов, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами и создать условия для их поддержки и продвижения.

Организатором конкурса выступает Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» во взаимодействии с управлением общественных проектов и молодежной политики администрации региона и опорным вузом страны, Псковским государственным университетом.