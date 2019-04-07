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Сеть мебельных салонов «Дом и сон»: Как выбрать матрас и анатомическую подушку для крепкого сна?

Сон всегда должен быть комфортным и крепким, ведь только такой сон обеспечит ваш организм энергией и зарядом бодрости. Большое значение для создания условий полноценного отдыха имеет матрас. На что следует обратить внимание при выборе матраса, через сколько лет его нужно менять, чем отличается анатомическая подушка от обычной и как эти товары купить со скидкой? Подробнее об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в рамках программы «Беседка» рассказала менеджер сети мебельных салонов «Дом и сон» Ольга Орехова.

- Ольга, расскажите, пожалуйста, что же необходимо для создания условий полноценного отдыха?

- Полноценный отдых - это, прежде всего, отдых тела, ума и духа. Треть жизни мы проводим во сне, поэтому совсем не удивительно, что нам хочется провести это время с пользой и комфортом. Кроме того, от качества ночного отдыха зависят здоровье и самочувствие, и чем спокойнее и глубже сон, тем выше работоспособность и жизненный тонус, поэтому важно выбрать правильный матрас и подушки для сна. В наших салонах представлен широкий ассортимент товаров для сна: анатомические подушки, матрасы, постельное белье, халаты, одеяла.

- Для начала предлагаю поговорить о матрасах. Какие вообще виды матрасов бывают?

- Матрасы бывают пружинные и беспружинные. На первый взгляд, внешне матрасы не отличаются друг от друга. Беспружинный матрас, в состав которого входит пена повышенной плотности, как правило, используется как временное спальное место. Современные материалы на основе пены с памятью формы имеют длительную гарантию, обеспечивают возможность максимального расслабления во время сна, так как у них отсутствует обратное давление. Основу анатомического пружинного матраса составляет пружинный блок, в состав которого могут входить пружины различной упругости – именно так достигается зонирование для правильной поддержки позвоночника. Издавна бытует мнение, что матрас непременно должен быть жестким. На самом деле это справедливо, если есть рекомендация врача и именно жесткое спальное вам прописано по показаниям здоровья. Наш позвоночник имеет S-образную форму, он не прямой, и при анатомической поддержке, которую обеспечивает правильный матрас, мышцы, поддерживающие его, расслабляются и отдыхают – в этом случае днем они не будут чувствовать усталости. Когда матрас подобран не правильно, и мы ощущаем, что он слишком жесткий или мягкий, мышцы продолжают работать всю ночь, и днем усталость продолжает чувствоваться. Кроме пружинного блока в состав матраса входят натуральные материалы - кокос и латекс, и синтетические материалы - пена с массажной резкой, пена с памятью формы. От сочетания этих слоев зависит, комфортный будет матрас или упругий.

- Как нам, обычным покупателям, правильно выбрать матрас, на что обращать внимание?

- Желание чувствовать себя отлично отдохнувшим и выспавшимся человеком требует внимательного отношения к подбору анатомического матраса. Огромный ассортимент матрасов различных брендов совсем не упрощает задачу выбора правильного спального места, поэтому сейчас поговорим об основных критериях, которые важны при выборе матраса. Первый критерий - это жесткость. Это одна из основополагающих характеристик анатомического матраса. Именно от правильного подбора упругости зависит наш полноценный отдых и наше самочувствие в течение дня. Для комфортного отдыха наилучшим вариантом считаются среднежесткие матрасы, однако выбор остается индивидуальным. Помимо жесткости, немаловажное значение играет вес будущего владельца матраса. Очень важно принять во внимание этот фактор, так как, во-первых, от этого зависит срок службы изделия, а во-вторых - ощущение жесткости матраса.

Поэтому следующий критерий - именно весовая нагрузка. Не стоит превышать показатель максимального веса на одно спальное место, указанное в характеристиках матраса. Лучше иметь запас по этому показателю в районе 5-20 кг. Кроме этого, учитывайте, что жесткость матрасов указывается для людей средней комплекции (примерный вес от 70 до 90 кг). Например, для человека с весом более 110 кг матрас с заявленной средней жесткостью будет казаться довольно мягким, а для человека с весом 40-50 кг он может наоборот восприниматься как умеренно-жесткий. Поэтому все очень индивидуально.

- Сколько нюансов!

- На самом деле да. Все, кто сталкивается с выбором матраса, этому удивляются.

- Но вы, конечно же, помогаете своим покупателям и все им объясняете.

- Конечно. Можно послушать, полежать: нашем салоне есть такая возможность - «выбрать» матрас спиной.

- На что еще следует обратить внимание при выборе матраса?

- Еще один критерий - высота матраса. Удобство отдыха во многом зависит от этого. Стоит заблаговременно подумать о том, будет ли вам удобно вставать с матраса и садиться на него, когда вы будет укладываться спать, чтобы не создавалась излишняя нагрузка на колени. Помимо этого данный фактор также немаловажен в эстетическом плане. Например, в кровати с низким изголовьем лучше будет смотреться невысокий матрас, кровати с высоким изголовьем больше подойдет матрас с высотой не менее 25 см. Ну и чтобы было более понятно, могу сказать: если у вас в комнате кровать с низким изголовьем, а вы подобрали матрас достаточно высокий, у вас просто «потеряется» изголовье и красота кровати. Да и вставать будет неудобно.

Следующий момент, который надо учесть при выборе матраса, - выбор материала наполнения. Продуманный подход к выбору наполнителя для ортопедического матраса позволит приобрести модель, подходящую под индивидуальные запросы покупателя, ведь это напрямую влияет на жесткость, экологичность и надежность. Запомните, что такие наполнители как пух, недорогие поролоновые набивки, вата, не обладают ортопедическими характеристиками. Среди непопулярных свойств ваты – сбивание в неравномерные комки, что препятствует удобству во время сна. Одни из самых распространенных и популярных наполнителей, которые используются в матрасах являются: латекс, пенополиуретан, кокосовая койра (кокосовая плита), пена с памятью формы и пена с массажной резкой.

- Ольга, какие виды матрасов представлены на данный момент в магазине «Дом и сон»?

- В наших салонах огромный выбор матрасов различных европейских брендов: французские матрасы «Андре Рено», шведские матрасы «Хилдинг Андерс», швейцарские матрасы «Бикофлекс», норвежские королевские «Йенсен», а также легендарные американские матрасы «Сёрта». В каждой коллекции несколько моделей, отличающихся по жесткости. Матрас непременно нужно выбирать «спиной» - только вы этом случае вы действительно сможете почувствовать, насколько матрасы отличаются друг от друга. Сотрудники наших салонов помогут подобрать матрас индивидуально, по всем критериям и пожеланиям.

- А вообще через сколько лет нужно менять кровать, матрас? Многие из нас еще спят на кроватях, которые куплены еще лет 20 назад.

- Да, вы правы, многие из нас спят на кроватях еще советских времен. Но могу сказать, что кровать – это настроение в вашей спальне, и в наших салонах можно подобрать настроение на любой вкус и цвет. Мягкие кровати – в ткани или в экокоже - сделают спальню вашим самым любимым местом в мире, а матрас – это уже ваше здоровье и самочувствие. Современные технологии и материалы позволяют предоставлять расширенную гарантию на матрасы – до 30 лет. Правильная техника эксплуатации предусматривает, что раз в 3 месяца большинство матрасов нужно переворачивать верх-низ для восстановления комфортных слоев, а раз в полгода – менять местами голову-ноги. Если следовать этим правилам, матрас может прослужить дольше гарантийного срока. Если вы приобретаете недорогой матрас с маленьким сроком гарантии, нужно быть готовым к тому, что уже через 2-3 года он потеряет форму, деформируется и перестанет полноценно выполнять свою функцию, и вам вновь нужно будет тратить ваше время и силы на поиски и выбор нового матраса. Поэтому желание сэкономить далеко не всегда оправдано.

- Для хорошего сна помимо матраса нужна еще и удобная подушка. Как правильно подобрать подушку, какие у вас есть виды?

- Вы правильно заметили по поводу подушек. Они бывают обычные и анатомические. Как правило, 50% вашего самочувствия зависит от матраса, остальные 50% - заслуга правильной подушки для сна. В наших салонах можно прилечь и попробовать несколько вариантов подушек, чтобы определиться с выбором. Если утром вы просыпаетесь с головной болью, если чувствуете дискомфорт в шее, скорее всего, ваша подушкам вам не подходит, отсутствует правильная поддержка шейного отдела позвоночника, мышцы шеи напрягаются во время сна, и работают без отдыха как днем, так и ночью. Врачи-специалисты утверждают, что подушка не должна попадать под плечи, и, пожалуй, я с этим соглашусь. Она должна поддерживать голову и шейный отдел позвоночника. И это одна из причин того, что размеры анатомических подушек всегда меньше даже стандартных наволочек 50х70. Чаще всего они имеют размеры 60х40.

Чтобы определить нужную высоту подушки, необходимо определить ширину плеча – это расстояние от точки основания шеи до плечевой точки. Если вы предпочитаете спать на боку, выбирайте подушку поплотнее, чтобы хорошо поддерживала голову и шею, высотой 13-15 см. Если человек спит на спине, подойдет подушка средней жесткости, высотой 10-12 см. Если вы спите на животе, выбирайте самые низкие и мягкие модели, от 6 до 9 см. Для тех, кто часто ворочается во сне, лучше выбирать среднюю по высоте и мягкую модель, и стоит обратить внимание на подушки специальной формы, поскольку помимо высоты подушки бывают еще и разной формы: классической, с валиками, выемками для шеи. Как правило, адаптация к новой подушке происходит в течении двух недель - мышцы шеи должны привыкнуть к новому, правильному положению. Зато потом вы будете просыпаться с легкостью и в хорошем настроении.

- Сотрудники вашего магазина проконсультируют посетителей, если у них будут вопросы по подушкам? Потому что запомнить все это, конечно, сложно.

- Это действительно нелегко, но наши менеджеры всегда помогут выбрать правильную подушку. Как и в случае с матрасами, наши клиенты смогут на них прилечь, чтобы «почувствовать» головой, понравилась подушка по ощущениям или нет. Кроме того, у нас в салоне есть интересная опция «Подушка на ночь». То есть можно взять подушку, попробовать дома поспать на ней ночью и для себя решить, подходит эта модель именно вам или нет. Понравилась — достаточно одного звонка в салон, что вы оставляете подушку у себя.

- Очень удобная услуга. А что еще предлагает магазин «Дом и сон» для здорового сна, помимо матрасов и подушек?

- В наших салонах большой выбор аксессуаров для сна и отдыха - комплекты элитного постельного белья, одеяла для любого времени года, есть красивые покрывала, а также махровые халаты и полотенца, макси для сна.

- Предусмотрены ли у вас какие-то акции или скидки?

- Да, по карте постоянного клиента можно получить 10% практически на все товары. На самом деле акции и скидки есть всегда. Они распространяются на различные категории товаров и имеют разный эквивалент. Однако бывают акции действительно грандиозные. Уже в этом месяце (в апреле) пройдет любимая акция наших клиентов – «Цены ночи распродаж». В течение нескольких дней будут действовать максимальные скидки на все товары для сна.

- Ольга, скажите, есть ли у вас в продаже другие виды мебели, кроме кроватей?

- Для того, чтобы ночной сон был полноценным, человеку требуется удобное спальное и прежде с такой задачей справлялась лишь кровать. Теперь такую же функцию могут выполнять и диваны. Изначально они создавались как гостевая мебель и не были предназначены для сна. С появлением механизмов трансформации, позволяющих формировать ровное спальное место, диваны стало возможным использовать и в качестве альтернативы кровати. В условиях однокомнатной квартиры или малогабаритной комнаты лучшим выбором будет именно раскладной диван. Мы работаем с фабрикой «Moon-Trade», это известный российский производитель качественных диванов. Широкий ассортимент и цветовая гамма позволяет подобрать модель на любой вкус. Эта мебель подходит для ежедневного использования, в собранном виде экономя пространство. Механизм трансформации позволяет превратить компактный диван в полноразмерную кровать. Перед покупкой обычно учитывается внешний вид мебели, наличие дополнительных функций и цена. Как правило, бюджет часто становится решающим фактором, но экономить стоит грамотно. Прежде чем отдавать предпочтение конкретной модели мебели, необходимо внимательно изучить параметры ее эксплуатации. В случае экономии пространства рациональней обойтись диваном. Если же размер вашей квартиры позволяет выделить отдельную комнату под спальню, у вас есть возможность остановить свой выбор на приобретении полноценной кровати с правильным анатомическим матрасом – и ваш сон будет идеальным.

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