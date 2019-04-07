Общество

В первом квартале в Псковской области к административной ответственности привлечены 48 абонентов за хищения электроэнергии

С начала 2019 года в сетях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выявлено безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на 16 млн 754 тыс. рублей. Общий объем выявленного неучтенного энергопотребления превысил 4,4 млн кВтч.

Для выявления нечестных потребителей и в рамках реализации программы по снижению потерь в сетях «Псковэнерго» служба безопасности предприятия совместно с работниками АО «Псковэнергоагент» регулярно проводят рейды и выездные проверки в различных районах области. В ходе работы «в очагах потерь», определенных на основе балансов технического учета, замеров нагрузок, анализа фактических оплат потребителей и иных методов за первые три месяца года в регионе было выявлено и составлено 148 актов по фактам безучетного энергопотребления на 14, 2 млн рублей и 35 актов по фактам бездоговорного потребления электроэнергии на 2,5 млн рублей. По фактам незаконного потребления электроэнергии к административной ответственности было привлечено 48 граждан.

Случаи безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии были выявлены в Невеле, Опочке, Печорах, Порхове, Великолукском, Стругокрасненском и других районах. В ходе рейдов при проверке приборов учета электроэнергии у ряда потребителей были обнаружены «магнитные» или поврежденные в результате вмешательства во внутреннее устройство счетчики, которые не учитывали потребляемые энергоресурсы.

Также специалисты энергокомпании выявляли врезки в вводный кабель до приборов учета, благодаря чему, минуя счетчики, обеспечивались электроэнергией целые дома с котлами отопления. К примеру, житель города Невеля на улице Октябрьской обеспечивал свой дом «бесплатной» электроэнергией путем разделки вводного кабеля на чердаке. Таким образом, он похитил 22,3 тыс. кВтч на сумму 96 тыс. рублей. Теперь ему придется не только возместить ущерб, причиненный энергокомпании, но и оплатить штраф, согласно статьи 7.19 КоАП РФ.

«Псковэнерго» напоминает об опасности самовольного подключения к электросетям и неучтенного потребления электроэнергии. Неквалифицированное присоединение приводит к перепадам напряжения в сети, снижению качества электроснабжения у соседей, создает пожароопасные ситуации, наносит ущерб бытовой технике и может представлять угрозу для жизни.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на телефон доверия «Псковэнерго»: (8112) 59-73-45, или на единый бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.