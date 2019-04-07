Общество

Псковичам из сфер производства и продаж чаще предлагают переработки

Ранее Служба исследований HeadHunter провела опрос среди соискателей и выяснила, что каждый пятый подвергается стрессу на работе каждый день. Аналитикиhh.ru по Северо-Западу решили зайти с другой стороны и узнать, как часто работодатели из Псковской области указывают в вакансиях информацию о возможных переработках, и каким специалистам чаще приходится мириться с ненормированным рабочим днем.

Предупреждения о возможных переработках встречаются всего в 1,2% предложений о работе, размещенных в Псковской области в течение последних двенадцати месяцев. Однако, количество подобных вакансий по сравнению с аналогичным периодом 2017 – начала 2018 годов увеличилось на 31%. Большей готовности к ненормированному рабочему дню, судя по аналитике вакансий, работодатели ждут от представителей сфер производства (31% от общего количества предложений о работе с указанием переработок, открытых с начала марта 2018 года в Псковской области), продаж (22%) и рабочего персонала (16%). Работать сверх нормы зачастую приходится также строителям (9%), ИТ-специалистам (8%) и тем, кто занят в транспортно-логистическом секторе (6%). В меньшей степени переработки затрагивают представителей профобластей юриспруденции, консультирования, индустрии гостеприимства, медицины и фармацевтики.

Если говорить о компаниях, которые чаще упоминают о переработках в текстах вакансий, то в этом рейтинге лидируют работодатели из отраслей розничной торговли (21%), продуктов питания (16%) и электроники, приборостроения (8%).

Всего за последние три месяца на hh.ru в Псковской области было опубликовано 15% предложений со сменным графиком работы, 7% - с гибким. Еще 51% позиций предполагали занятость на полный рабочий день. Были варианты и для фрилансеров, которые хотели бы работать удаленно (11%).

Интересно, что в вакансиях с указанием возможного ненормированного рабочего дня средний уровень заработной платы в Псковской области равняется 35 000 рублей, что выше среднего показателя по рынку труда в регионе на 5 000 рублей.