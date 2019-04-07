Общество

Существенное сокращение жалоб псковичей на регоператора ТКО отметил Сергей Грахов

Существенное сокращение жалоб жителей Псковской области на регоператора по обращению с ТКО отметил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, в сравнении с ситуацией в других регионах страны псковский регоператор, ООО «Экопром», хорошо справляется со своими обязанностями. «Да, имеются определенные шероховатости, но мы их решаем в ручном и неручном режиме», - констатировал гость студии. Большая часть вопросов и жалоб, которые поступали от населения с начала года, урегулированы и отработаны. «В то же время, чем дальше идет реформа, тем больше возникает новых вопросов, потому что это абсолютно новая для нас тема, новый виток в обращении с отходами, и сейчас на уровне правительства активно вводятся новые механизмы», - пояснил Сергей Грахов. Так, по его словам, в министерстве природных ресурсов разрабатываются возможные механизмы по дифференцированной оплате за отходы, в том числе по фактическому количеству произведенного мусора.

«То есть мы не стоим на месте, все движется вперед. В любом случае произошло существенное сокращение числа жалоб населения, причем, не потому, что народ понял, что власть на них не реагирует, а в том числе потому, что маршруты стали нормально отрабатываться. Выработан график, удобный как для регоператора, так и для жителей. Кроме того, люди уже привыкли к мешковому сбору мусора, и это уже не вызывает столько возмущения и волнения, как раньше», - отметил председатель комитета.

Наряду с этим урегулированы в целом вопросы по полигонам. «То есть мы понимаем, что уже в апреле будет разработана территориальная схема. Ведем плотную работу с организацией, которая ее делает, в том числе в электронном виде», - заключил Сергей Грахов.