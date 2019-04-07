Общество

В Дновском районе на мебель для строящейся школы уйдет около 13 миллионов рублей

На сайте госзакупок появился контракт на обеспечение строящейся в Дно школы № 50 мебелью, необходимой для создания благоприятных условий обучения. Цена такого контракта - 13,136 миллиона рублей.

Источник: pixabay.com

Средства хотят выделить из бюджета Дновского района (будут привлечены средства федерального бюджета, по программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы).

Так, в здании этой школы, на улице Дзержинского, 17, планируется разместить около 170 новых деревянных шкафов, более 80 деревянных офисных стеллажей, более 1100 предметов мебели для сидения, почти 300 деревянных столов, из которых примерно 100 - ученических, 14 стеклянных зеркал и прочую мебель, а также - оборудование для занятий спортом.

Дата начала подачи заявок - 1 апреля, а окончания - 16 апреля 2019 года. Аукцион же проведут 22 апреля.

Напоминаем, эту школу планируют открыть для учеников 1 сентября 2019 года. Строительство школы в городе Дно продолжается в рамках партийного проекта «Единой России».