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Общество

Сергей Грахов рассказал, когда псковичи начнут получать квитанции с корректными суммами оплаты за вывоз ТКО

15.04.2019 15:07|ПсковКомментариев: 2

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов рассказал, когда жители региона начнут получать квитанции с корректными данными по оплате за вывоз ТКО.

«Мы планируем, что в течение 2 - 3 месяцев этот вопрос будет урегулирован», - сообщил гость студии, подтвердив, что гражданам, которые вносили оплату по квитанции с некорректными данными, будет произведен перерасчет.

С АО «Псковские коммунальные системы» (ПКС) ведутся переговоры, чтобы это происходило в автоматическом режиме, «потому что человек, который получил квитанцию и оплатил ее, не должен опять страдать и таскать кучу документов, подтверждающих факт оплаты». «Мы этот вопрос уже обсудили и теперь смотрим, как этот механизм будет работать с точки зрения начисления платежей, чтобы все это происходило в автоматическом режиме», - сообщил Сергей Грахов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В целом, по его словам, количество жалоб от жителей региона на некорректные данные по оплате за вывоз ТКО в квитанциях за неделю сократились почти вдвое. В Великих Луках местный РКЦ отрабатывает их достаточно оперативно. «По линии ПКС совместно с регоператором организованы «летучие бригады», которые ездят по области. Информация о том, кто и когда приедет, через глав муниципалитетов доводится до граждан. Специалисты принимают людей, в том числе по ошибочным начислениям в квитанциях на месте вносятся изменения», - пояснил Сергей Грахов.

Периодически председатель комитета сам лично обзванивает граждан, чтобы проконтролировать, как отрабатываются их жалобы. «Некоторым я сам прозваниваю и спрашиваю, помогли вам или нет, связывались ли. Большинство говорит, что проблем была решена», - рассказал он.

Теги: #эхо москвы в пскове #ТКО #гайд-парк
Источник: Псковская Лента Новостей
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