Общество

Во дворе дома 5 по переулку Машинистов в Пскове посадили сосны

В Пскове продолжается месячник по благоустройству. В выходные мероприятия по благоустройству территории прошли на округе №2. Инициатором посадки деревьев и благоустройства зеленой зоны стал депутат по округу Сергей Колосов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, вместе с жителями микрорайона они посадили деревья во дворе по переулку Машинистов, 5. Высаженные сосны станут украшением микрорайона и позволят сделать прогулки и отдых жителей более комфортными.

Как отмечают активисты, участвующие в посадке деревьев, во время проведения новогодних праздников сосны будут украшены и станут объектом для фотографирования. Также установлен график полива деревьев, за их ростом будут следить в том числе и школьники, проживающие в ближайших домах.

Сергей Колосов поблагодарил активистов за поддержку его инициативы и отметил, что такие акции будут продолжены. Он подчеркнул, что особенно приятно, что после высадки деревьев зеленая зона на дворовой территории стала радовать всех.

Отметим, в Пскове проходит месячник по благоустройству и уборке территорий города, который продлится до 30 апреля. Единый день уборки города назначен на 25 апреля.

В адрес предприятий и учреждений, общественных организаций, управляющих компаний, политических партий, национальных диаспор, гаражных кооперативов направляются письма с рекомендацией организовать и выполнить работы по санитарной уборке подведомственной и прилегающей территории, а также других мест по согласованию с управлением городского хозяйства администрации Пскова. Вывоз мусора с городских территорий будет осуществляться контейнерным способом в рамках договора, заключенного между УГХ и региональным оператором в пределах лимитов бюджетных средств.МКУ «Служба благоустройства города» и МКУ «Специализированная служба» поручено обеспечить участников месячника необходимым инвентарем и осуществлять сбор мусора в контейнеры.

Сообщить о желании организовать субботники и оставить заявку на предоставление в помощь инвентаря и транспортировки мусора до точки утилизации можно по телефону: 8 (8112) 29-15-12.