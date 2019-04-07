Общество

В Пскове пройдет фестиваль хип-хоп культуры «Без_предел»

Меньше недели осталось до старта 9-го фестиваля хип-хоп культуры «Без_предел» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре. Один из организаторов «Без_предела», руководитель школы танцев «Хоть отбавляй» Кирилл Зеленый рассказал о легендах брейкинга, которые приедут на фестиваль в Псков.

«"Без_предел" - ежегодный фестиваль хип хоп культуры. В этом году его посетят люди, по-хорошему которых надо встречать кортежем и с охраной, потому что это настоящие легенды своего дела», - отметил Кирилл Зеленый.

Первым в звездном списке псковского «Без_предела» он назвал судью по брейкингу (брейк-дансу) Алексея Булгакова, которого в танцевальном мире знают как bboy Robin. Он является одним из лучших танцоров на планете по версии почти всех престижных фестивалей, таких как: Battle of the year U.K. Bboy champions ,World breaking series. За его плечами огромное количество побед и фестивале. Алексей участвует в спектаклях, и к нам приедет с гастролей из Франции. Там он с командой выступает со спектаклем «Motion creation». Этот спектакль поставил французский хореограф, и ребята выступают в лучших театрах Франции.

Кроме того, на «Без_предел» приедет главный организатор фестиваля Yalta Summer Jam Андрей Андроников. Это танцор мирового уровня, DJ и ведущий, который ведет фестивали от России до Америки, от Ялты до Зальцбургска .

«Андрей Андроников (MC Scream) является голосом многих фестивалей, и нам повезло, что в этом году он будет , вести и наше мероприятие», - подчеркнул организатор «Без_предела» Кирилл Зеленый.

Музыкальное сопровождение фестиваля тоже будет звездным. Юрий Алексеев, известный как DJ Twice играет музыку на мировых чемпионатах в странах Европы. DJ Twice будет играть на фестивале «Без_предел» в Пскове.

«Лучшие представители хип-хоп культуры , приедут к нам в Псков. Это профи своего дела. Еще 5 лет назад об этом и подумать никто не мог», - рассказал Кирилл Зеленый, добавив, что среди участников фестиваля, которые будут бороться за победу, также есть сильные команды и сольные танцоры.

Например, команда «Хоть отбавляй» активно посещает соревнования по всей России: Москва, Владимир, Новгород, Ставрополь, Санкт Петербург, Казань, Мурманск, Кировск, Ростов и многие другие. Кроме того, ребята выступают и за границей. Только за последний месяц псковские танцоры посетили 4 чемпионата: в Праге (Чехия), в Копенгагене (Дания), в Зальцбурге (Австрия) и в Милане (Италия). Во версии этих чемпионатов «Хоть отбавляй» входит в восьмерку лучших команд.



Ученики команды «Хоть отбавляй» занимают призовые места на международных и всероссийских фестивалях, показывают высокий уровень и мастерство.

Напомним, 20 апреля состоится финал фестиваля «Без_предел», организатором которого выступает Псковский городской молодежный центр, школа танцев «Dance Family» и хип-хоп центр «Хоть отбавляй». На фестиваль поджали заявки танцоры из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Ижевска, Великих Лук, Харькова, Екатеринбурга, Раменского.

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