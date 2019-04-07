Общество

Состоялась рабочая встреча Дмитрия Шахова и члена СПЧ при президенте Александра Брода

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов провел рабочую встречу с членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александром Бродом, который находился в Псковской области с краткосрочным визитом.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.



В ходе встречи, которая прошла в деловой и дружеской атмосфере, были обсуждены вопросы в сфере защиты политических и трудовых прав граждан, а также ситуация с резонансными общественно-политическими событиями в регионе.

Во встрече принял участие федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО по Псковской области Александр Хлопков.