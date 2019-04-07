Общество

Если «АСПО» и «Экопром» не смогут между собой договориться, придется вводить план Б - Сергей Грахов

«Если ООО «АСПО» и ООО «Экопром» не смогут между собой договориться, есть вероятность того, что придется задействовать план Б», - такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, комментируя споры между региональным оператором по обращению ТКО в Псковской области и компанией «АСПО», которая осуществляет данные услуги, не получая за них оплату.

«Разумеется, когда два хозяйствующих субъекта, взаимодействующие в рамках договора, который они заключили, между собой не согласны, они должны решать вопросы не на площадке Псковской гордумы, а цивилизованным методом в суде, - подчеркнул гость студии. - Между тем, задача администрации Псковской области в данном случае - обеспечить вывоз мусора, и мы с ней справляемся».

«Мусор - это такая вещь, которая имеет свойство быстро накапливаться и долго вывозиться. Несомненно, вопрос требует внимания. Мы тщательно все отслеживаем, проведены встречи со всеми заинтересованными сторонами, на которых обсуждалось, как выйти из возникшего непонимания. В целом определенные подвижки у них имеются в этом направлении, но меня и одна, и другая сторона заверяет, что вне зависимости от возникающих споров, вывоз мусора прекращаться не будет. Мы следим, чтобы процесс не остановился ни на день», - добавил Сергей Грахов.

Задача «уйти в арбитражные суды», по его словам, не стоит. Исковые заявления поданы в рамках закона. Они (ООО «АСПО» и ООО «Спецтранском — ред.) обязаны их подать. То есть говорить о том, что они подали в суд от безысходности, нельзя. Они обязаны это сделать рамках действующего гражданского законодательства, потому что в противном случае пропадает исковая давность. Они просто теряют эти деньги — вот и все», - пояснил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.

Кроме того, Сергей Грахов подчеркнул, что, с одной стороны, нельзя говорить о том, что областная администрация находится «над схваткой» двух хозяйствующих субъектов, а с другой - «не хотелось бы выступать в качестве арбитра».

«И если коллеги не смогут договориться между собой, есть вероятность того, что придется задействовать план Б, чего не очень хотелось бы. У одной стороны свои аргументы, у другой - свои, и выступать здесь арбитром и говорить «Иванов, отдай шапочку Петрову», будет не очень правильно», - резюмировал Сергей Грахов.