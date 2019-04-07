Общество

ОМОН​ Управления Росгвардии по Псковской области требуются полицейские-кинологи

В​ ОМОН​ Управления Росгвардии по Псковской области на должность полицейского-кинолога требуются кандидаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской Росгвардии.

Условия приема:​

- образование не менее 11 классов;​

- отсутствие судимости;​

- тест на употребление наркотических веществ;​

- медицинское обследование (1 группа здоровья);​

- психологическое обследование;​

- обследование на полиграфе.​

- сдача нормативов по физической подготовке (бег, подтягивание, отжимание, армейская пружина, пресс)​

Социальные гарантии:​

- бесплатное медицинское обслуживание;​

- возможность бесплатного получения высшего образования;​

- бесплатное санаторно-курортное лечение;​

Зарплата:​

- от 30 тысяч рублей.​

Особенности несения службы:​

- гибкий график;​

- командировки в другие регионы Российской Федерации.​

Телефон для связи: 721575, 731126 дежурная часть.​

89532424871 Олег Александрович.