ОМОН​ Управления Росгвардии по Псковской области требуются полицейские-кинологи

В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области на должность полицейского-кинолога требуются кандидаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской Росгвардии.
Условия приема:
- образование не менее 11 классов;
- отсутствие судимости;
- тест на употребление наркотических веществ;
- медицинское обследование (1 группа здоровья);
- психологическое обследование;
- обследование на полиграфе.
- сдача нормативов по физической подготовке (бег, подтягивание, отжимание, армейская пружина, пресс)
Социальные гарантии:
- бесплатное медицинское обслуживание;
- возможность бесплатного получения высшего образования;
- бесплатное санаторно-курортное лечение;
Зарплата:
- от 30 тысяч рублей.
Особенности несения службы:
- гибкий график;
- командировки в другие регионы Российской Федерации.
Телефон для связи: 721575, 731126 дежурная часть.
89532424871 Олег Александрович.